استثناء 7 مدن من قرار وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استثناء المدن ذات الكثافة السكانية المنخفضة (القرين - منشأه أبو عمر - صان الحجر - الحسينية - القنايات - أولاد صقر - الإبراهيمية)، القرى والعزب والنجوع لمراكز ومدن المحافظة والمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية من القرار رقم 4968 لسنه 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر وتعليق العمل بتراخيص البناء الصادرة خلال فترة الحظر الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على الكتاب الدوري رقم 145 لسنه 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن إيقاف تراخيص المباني الجديدة والتعليات للمواطنين لمده ستة أشهر على المباني السكنية القائمة للمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحة والحكومية والقومية لبعض المحافظات والأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية واستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف، وعلى القرار رقم 4968 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء لمده 6 أشهر وتعليق التراخيص الصادرة خلال فتره الحظر.