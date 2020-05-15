بريد الوطن.. أعد لى حقى يا أمين عام الجامعة العربية

أعمل موظفاً بالأكاديمية العربية للتعليم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، وتم إيقافى عن العمل منذ يوم الأحد 7 يوليو الماضى، وإحالتى للشئون القانونية للتحقيق بدون خطاب إحالة، وبدون مخالفة ارتكبتها، وبدون سند قانونى، ولا وجه حق، وتم خصم ربع الراتب 3 شهور متتالية، وإيقاف راتب شهرَى أكتوبر ونوفمبر، وإيقاف العلاج الشهرى، ومنعى من دخول مكان عملى، وإيقاف بصمة الحضور والانصراف عمداً وقصداً حتى الآن من قبَل مكتب مدير مركز خدمات المعلومات والمكتبات، أناشد السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التدخل لرفع الظلم عنى، والتحقيق فى شكواى.

خالد على سعد مصطفى

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