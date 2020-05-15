حلقة 21 من الاختيار.. عشماوي يؤسس جماعة المرابطين واستشهاد رامي حسنين

بدأت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار بهجمات يوليو 2015 الإرهابية على حواجز تفتيش في الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ولكن تمكنت القوات المسلحة من قتل أكثر من 200 إرهابي منهم خلال المواجهات بينهم.

واختار هشام عشماوي اسما حركيا له أبو عمر، بينما اتخذ أحد قادته قرارا بمبايعة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، واعترض عشماوي والإرهابي عماد، ولكن أخبرهما أنه لم يأت لمشورتهما وإنما لإخبارهما فقط وأنه قرر العودة إلى سيناء ليقود بنفسه العمليات الإرهابية هناك.

أبو عمر المهاجر، هو الاسم الجديد لعشماوي وتزعم جماعة المرابطين التي تولى أمرها بعد رفضه الانضمام إلى أبو بكر البغدادي، لكن الإرهابي عماد بدأ يعبر عن ضيقه من ترأس عشماوي له وزعامته عليه، وقرر العودة إلى مصر مرة أخرى لتوسيع نفوذه وإقامة إمارة إسلامية في كرداسة.

التقى منسي بالمقدم رامي حسنين، الذي لعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني خلال أحداث الحلقة، ووصف منسي "حسنين" بالأخ والأب والمعلم، ولا يقصر في حق عمله ولا في الدفاع عن الوطن، وفي نهاية الحلقة، شارك المقدم رامي حسنين، في عملية جديدة، واستهدف الإرهابيون سيارته وانفجرت به واستشهد.