"النقل" تشغل 6 قطارات إضافية لخدمة الركاب قرب حلول العيد

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن هيئة السكك الحديدية ستشغل 6 قطارات إضافية على خط "القاهرة - أسوان" وبالعكس بواقع 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين، خلال الفترة من 18 مايو إلى 4 يونيو 2020؛ ليصبح إجمالي عدد القطارات الشغالة على خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري 722 قطارا، مشيرا إلى أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يجرى تعديلها باستمرار، وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع ما يقره المجلس من قرارات.

أكد الوزير أنه وجه قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة، إضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات دون تذكرة خصوصًا أن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملكا للشعب.

ونوه بزيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب أكشاك بعدد 130 منفذا؛ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد 801 منفذ، إضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة، تيسيرا على جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك.