لوحات إرشادية لإلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات بالشرقية

شهدت مواقف السيارات المتواجدة بنطاق محافظة الشرقية حراكاً غير مسبوقآ لتنفيذ قرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه رقم 5770 لسنه 2020 م الخاص بوضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب للكمامات وذلك حرصاً على صحه وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، أنه سيتم تنفيذ القرار دون أى تهاون بداية من الغد، وسيتم تحصيل غرامة مالية تبدأ بـ 100 جنيه و تتصاعد تدريجيآ بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه من السائقين غير الملتزمين ، لإلزامهم بإرتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ إنه سيتم توفير الكمامات بالمواقف بسعر التكلفة بـ 2 جنيه للكمامة الواحدة أمام السائقين والركاب ، كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتوفير الكمامات وبيعها للمواطنين والسائقين بالمواقف بنفس السعر المقرر ، و أضاف انه جاري التنسيق مع نقيب الصيادلة بالشرقية لتوفير كميات كبيرة من الكمامات الواقية لبيعها بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.