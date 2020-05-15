نادية تسجل اعتراف مجدي بقتل زوج يسرا ضمن الحلقة 22 من خيانة عهد

بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "خيانة عهد"، بالعديد من المغامرات الدرامية، منها ظهور مروان وعهد، وهما يجلسان سويًا ويتحدثان عن فرح، وعن حالتها النفسية، وعلم مروان بالمركز الطبي الذي ستشتريه عهد لها.

كما تضمنت الحلقة ظهور نادية، وهي تسجل لمجدي الصياد اعترافه بأنه هو وشقيقه السبب في مقتل زوج عهد، وبالفعل دخل السجن وتم الحكم عليه بتهمة التحريض على القتل، وعلى الفور أبلغت "عهد" الشرطة ضد "مجدي"، بأنه قاتل زوجها بالأدلة، وتم القبض عليه لإثبات التهمة عليه بأكثر من دليل، بالإضافة إلى اعتراف أخيه "أمين".

وساعد "عهد" في القبض على "مجدي"، أخيها "مروان"، وعندما شاهده "مجدي" معها في قسم الشرطة، فضحه بأنه سبب تلفيق "عهد" تهمة التهريب لضريبي، ولكن قامت "عهد" بصده، بأنه مهما كان أخيها ستسامحه، فغضب "مجدي" وهدد "مروان" بأنه سيفضح زوجته "نادية"، ولكن لم يفهم الأخير قصده.

وشوشت "عهد" على الأمر، وذهبت برفقة أخيها، ولكن مع لفت نظر "مجدي" بأنها سرقت الفيديوهات الفاضحة التي يهدد بها "نادية" من خزنته، ما أصابه بالذهول.

وعلى الجانب الأخر، طلبت نادية من مروان الطلاق، لكنه لم يوافق على هذا الأمر، وبعد ذلك ظهرت عهد وهي تتحدث مع شيرين عن المخدرات التي كانت تريدها منها، وكشفت عهد عن نيتها في جعل الشرطة تقبض على شيرين بتهمة تعاطي المخدرات.

مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا، حلا شيحه، عبير صبري، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.