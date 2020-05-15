إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف بنحو 100 متر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي، وانتقلت على الفور 3 سيارات تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف الى موقع البلاغ.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، كرولس مرزوق فهيم، 29 عاما، مصاب كدمات بالجسم، مريان مرزوق فهيم، 19عاما، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، ومكرم توفيق فهيم 43 عاما، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، وأمل مرزوق فهيم 35 عاما، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، ومريم مرزوق فهيم 37 عاما، مصابة اشتباه مابعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون محافظة الجيزة.