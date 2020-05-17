طلاق نادية من مروان وتغيير اسم المصنع في الحلقة 23 من خيانة عهد

‎بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل خيانة عهد، بظهور "عهد" والتي تجسدها الفنانة يسرا، وهي خائفة من كمين للشرطة على الطريق، ولكنها لم تقف فيه، ولم يشك أحد من رجال الشرطة في أن بحوزتها مخدرات.‎

وتضمنت أحداث الحلقة، ظهور "عهد" داخل غرفتها وهي تخفي المخدرات، وبعد ذلك ذهبت لشراء فيتامينات لوضع المخدرات في عبواتها.

‎كذلك ظهرت نادية "عبير صبري"، وهي تبكي وتطلب من مروان "خالد سرحان"، أن يطلقها، وبالفعل طلقها بعد مشادة كلامية بينهما، وهذا الطلاق كان بناء على رغبة عهد، وبعد ذلك ظهر "عزت" وهو يستقبل خبر حمل زوجته الجديدة.‎

وذهبت سارة "هنادي مهنا"، إلى شيرين "جومانا مراد"، لتخبرها بأنها وراء فيديو التشهير بها، وأنها ستقوم بفضحها فضيحة أخرى أقوى، وهو ما جعل "شيرين" تقوم بضربها، إلا أن "سارة"، توعدتها وخرجت من منزلها.

‎وأبلغ مروان، شقيقته عهد، بأن الضرائب جرى تسويتها، وأصبح من حقها أن تباشر عملها، فقامت بالاتصال بصديقتها ومديرة أعمالها، لتطلب منها تغيير اسم المصنع من دهب، لهشام. ‎

وشهدت الحلقة أيضا، قيام فرح "حلا شيحة"، بالعودة لمنزل عهد، للجلوس معها بعدما كانت تجلس في شقة يمتلكها شقيقها خالد سرحان "مروان".‎

مسلسل خيانة عهد، بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، وبيومي فؤاد، من تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.