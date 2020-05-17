تعافي 7 حالات من مصابي كورونا بعزل المدينة الجامعية ببني سويف

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، اليوم، عن تعافي وخروج 7 حالات من المستشفى، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية لفيروس كورونا المستجد، إلى سلبية، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 24 حالة.

من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور محمود حسين، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل، على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.

وأكد محافظ بني سويف، أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا، وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة، مشيرا إلى أنه جرى الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها تجاه إدارة الأزمة.