أسرة طفلة تتهم مستشفى خاص بالشرقية بالتسبب في وفاتها بعد إجراء عملية

حررت أسرة طفلة محضرا بقسم شرطة بلبيس، تتهم فيه مستشفى خاصا بالتسبب في وفاتها، بعد إجرائها عملية الزائدة الدودية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بوفاة "أسماء ط " 12 عاما تلميذة بالصف السادس الابتدائي، بسبب خطأ طبي بعد إجرائها عملية جراحية لإزالة "الزائدة الدودية" بمستشفى خاص بمدينة بلبيس، ثم أجريت لها عملية استكشاف في نفس المستشفى واحتجزت بها لمدة 9 أيام ودخلت في غيبوبة، ثم جرى نقلها إلى مستشفى الزقازيق وأجريت لها عملية استكشاف ثم توفيت.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5802 إداري بلبيس لسنة 2020 وتم إحالة المحضر إلى النياية لمباشرة التحقيقات.