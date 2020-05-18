بالصور : عجلة وكوفرته هدية محافظ المنوفية لأول مولود داخل العزل الصحي بالباجور

في لفتة طيبة أهدي اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية الطفل (زين ) أول مولود داخل العزل الصحي بالباجور عجلة اطفال وكوفرتة ، يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي تقديم كافة اوجه الدعم لمصابي فيروس كورونا والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين ، كما شدد محافظ المنوفية علي تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية للمولود .

من الجدير بالذكر أن مستشفي العزل بالباجور شهدت حالة ولادة لحالة تم احتجازها لتنجب طفلا داخل المستشفي حيث قام الطاقم الطبي بتجهيز غرفة العمليات والافاقة وعمل خطة استباقية استعداد لاي امر طارئ وتم عمل الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة وتمت العملية بنجاح وحالة الطفل مطمئنة ونتيجته سلبية .