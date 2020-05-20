قانوني يوضح عقوبة مروج شائعة هروب مرضى كورونا من حميات إمبابة

تبحث أجهزة الأمن عن الشاب صاحب شائعة هروب مرضى كورونا من مستشفى حميات إمبابة، عقب نشوب الحريق بسطح المستشفى وقت الإفطار، حيث روجت شائعات تفيد أن المرضى وراء الحريق وأنهم هربوا من المستشفى.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على الحريق بعد أن دفعت بـ 6 سيارات إطفاء واستمرت في السيطرة قرابة 20 دقيقة، وأجرت عمليات تبريد.

وعن العقوبة القانونية المتوقعة لمروج الشائعة، أكد الدكتور حسن منير، أستاذ القانون، أن قانون العقوبات لم يغفل وضع عقاب رادع لمروجي الشائعات، وهو ما أكدته المادة 188 من قانون العقوبات.

وأضاف منير لـ"الوطن"، أن المادة 188 نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

بينما قال المحامي الحقوقي أحمد العطار، إن نشر أخبار كاذبة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات التي تنص على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز السنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.

وأضاف يمكن أن تقتصر على إحدى العقوبتين، لكل من النشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.