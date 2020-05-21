التعليم العالي: نتوقع 100 ألف إصابة بكورونا في نهاية مايو

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه حتى مع المعدلات الكبيرة الناتجة عن نماذج توقع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، فقد يكون المعدل اليومي للإصابات 5.5%.

وأضاف عبدالغفار، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "بشائر الخير 3" في الإسكندرية: "نتوقع بناء على السيناريوهات الافتراضية الوصول في يوم 21 و22 مايو إلى 75 ألف إصابة بكورونا، كما نتوقع أن يكون لدينا 100 ألف إصابة بكورونا في نهاية الشهر الحالي، وده اللي إحنا مش شايفينه ولا عدينه، بسبب استحالة التعرف على كل الحالات من أي دولة، خصوصًا إن 80% من المصابين معندهمش أعراض".

وتابع: "بالنموذج الفعلي وصلنا امبارح لأكتر من 14 ألف إصابة، والنموذج الافتراضي بيقول إن ممكن يبقى في أكتر من كده، وده أمر واقع في بلد فيها 105 مليون نسمة، لكن معدل النمو هو الأهم".