خط أتوبيس سريع.. الإسكان تستعرض خطة تطوير وسائل النقل بالإسكندرية

قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنّ وسائل المواصلات عنصر مهم جدا في المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية، مثل تطوير خط مترو أبو قير، وتطوير خط ترام أبو قير، وتأهيل خط ترام الرمل، وإنشاء خط أتوبيس سريع على الكورنيش بطول 18.8 كم، وخط أتوبيس سريع على ترعة المحمودية بطول 14.5 كم، وتطوير خط سكك حديد أبو قير- الإسكندرية.

وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ من أهم المخرجات للمخطط الاستراتيجي اشتراطات التخطيطية والبنائية، لافتا إلى أنّ شكل التوجه العمراني غير الموجه، والكثافات السكانية الزيادة في الكتلة القائمة لا يستطيع تحمل البنية الأساسية الموجودة سواء كانت المياه والصرف والكهرباء والمدارس بسبب اختلاف ظروف المكان.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.