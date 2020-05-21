وكيل "صحة بالشرقية" يتابع تجهيز مستشفى العزل بفاقوس

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على مستشفى فاقوس النموذجي، لوضع اللمسات النهائية لتجهيز مستشفى العزل بمبني الطوارئ بالمستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة مختلف الأماكن والأقسام الطبية، للتأكد من توافر كافة التجهيزات والأجهزة الطبية اللازمة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بكميات كافية، وقيام شركة النظافة بأعمال النظافة، وتوافر الأدوات الخاصة بها، والتأكد من كفاءة عمل المصاعد الموجودة بالمبني، وأكد توافر الوجبات الغذائية لجميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى.

وعقد اجتماعات متعددة الأولى منها مع الجيش الأبيض من هيئة التمريض، بحضور الدكتور محمد الناجي، مدير المستشفي، والدكتور سمير النجيحي، مدير الإدارة الصحية، لمؤازرة الجيش الأبيض والأخذ من آذرهم، وتقديم الدعم المعنوي لهم، وقدم لهم الشكر على ترك منازلهم وقيامهم بالعمل يوم متواصلة داخل مستشفى العزل، مشدداً على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرضى، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وعقد اجتماع مع مسئولة مكافحة العدوى بالمستشفى، لمناقشة تطبيق كافة سياسات ومعايير مكافحة العدوى، والتشديد على أعمال التطهير والتعقيم المستمر، وخطة العمل لأمن وسلامة الفريق الطبي والمريض بمستشفي العزل، كما اجتمع أيضاً مع طبيبة العزل للتأكيد على إتباع بروتوكولات العلاج المحددة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مع مراعاة سحب العينات لإجراء الحمض النووي للمرضي وفقاً للجدول الزمني المقرر من قبل الوزارة، مؤكداً علي مدير المستشفي بتوفير كافة احتياجات الفريق الطبي أثناء العمل بمستشفي العزل.