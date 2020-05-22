4 الاف كرتونة مواد غذائية دعم للفرق الطبية بمستشفيات العزل بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية أنه في إطار الدعم المستمر للجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، قامت الدكتورة. هاله زايد وزيرة الصحة والسكان بإرسال هدايا عينية للفرق الطبية بجميع مستشفيات محافظة الشرقية، عبارة عن 4000 كرتونة للمواد الغذائية والتموينية، وذلك للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت المديرية إلى أن ذلك جاء تقديراً لدورهم البطولي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وجهودهم المخلصة، وعطاءاتهم المستمرة، في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، خاصة خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك.