الطيران المدني: وقف الجسر الجوي الاستثنائي لحين إشعار آخر 

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الطيران المدني، الكابتن باسم سامي، عن توقف رحلات الجسر الجوي لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تعود الرحلات الاستثنائية 31 من مايو الجاري، وذلك في حال استمرار تعليق حركة الطيران المدني لحين إشعار آخر.

جاء ذلك فيما استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم 3 رحلات استثنائية قادمة من الإمارات العربية المتحدة.

كان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أعلن أنه فور صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، سيرت مصر للطيران خلال الفترة من 16 إلى 19 مارس 476 رحلة دولية وداخلية فى الاتجاهين، وتم تكبير طرازات الطائرات لبعض الرحلات وزيادة الترددات على بعض الوجهات لنقل أكبر عدد من المسافرين والمصريين الراغبين فى العودة الى مصر، مؤكداً أن الوزارة سخرت كافة إمكانياتها من أجل خدمة أبناء الوطن وبما يكفل سلامة وصولهم وعودتهم بسلامة ويسر.

ووجه الوزير حينها بتذليل كافة الصعوبات أمام المصريين العائدين وتوفير كافة التسهيلات والرعاية اللازمة لهم وتطبيق أعلى مستويات الوقاية والإجراءات الإحترازية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وفى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري، قامت الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة آير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني خلال الفترة من 20 مارس حتى 21 مايو الجاري بتسيير عدد 135 رحلة جوية استثنائية لإجلاء 24750، من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية.

وأوضح «عنبة» أن رحلات عودة المصريين الاستثنائية جاءت من خلال التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والصحة والسكان وجميع أجهزة الدولة المعنية، وتحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وبناءً على الطلبات المقدمة من السفارات المصرية بتلك الدول حيث تم التنفيذ وفقاً لآليات ومعايير محدده في ضوء تعليمات وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الوزير على أن الوزارة، وشركاتها التابعة تستمر فى تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة، فضلًا عن إجراءات التعقيم الشاملة التى تتم بجميع مواقع العمل بالمطار والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات. هذا بالإضافة إلى استمرار الوزارة فى عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن .