في الحلقة 29 من سكر زيادة.. شاب لبناني يقرر مساعدة عصمت وكريمة وجميلة

بدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل سكر زيادة، "جمال" شاب لبناني، قرر مساعدة "عصمت" و"كريمة" وجميلة" و"فوزية" والبحث عن المحامي الذي نصب عليهن.

تبدأ رحلة البحث عن المحامي "جسار"، ويلجأ "جمال" إلى شخص مزور، قد يكون يعرفه، وتذهب "عصمت" حتى تحكي له كل ما تعرفه عن "جسار"، ويتفق على أن يجد لهم هذا النصاب، لكن لا يبلغوا الشرطة عنه، ويحاولون الوصول لحل معه.

تشعر "كريمة" بالقلق، لأنها تهتم بقرأة "حظك اليوم"، ويبدو أن حظها لن يكون جيدا، أما "جميلة" تلجأ لقرأة الكف حتى تعرف هل سيستعدن الأموال أم لا.

الرجل الذي لجأ إليه "جمال" ليساعده، يعثر فعلا على "جسار"، ويخبره أن الأربع سيدات في لبنان يبحثن عنه، ويتفق معه أن يأخذ منه مبلغ مالي، وهو لن يخبرهن بوجوده، لكنه في نفس الوقت، يراقبه حتى يعرف أين يعيش، وتفشل في النهاية خطته.

بطريقة أخرى يصل "جمال" إلى رقم هاتف "جسار" النصاب، ويعرف عنوان منزله، ويذهب له برفقة بعض الرجال ويحدث شجار بينهم، وفعلا يعثر على المال ويعيده لهن.

يحتفل "جمال" مع "عصمت" و"كريمة" وجميلة" و"فوزية" بعودة أموالهن، وخلال تنزههن في شوارع لبنان يلتقين بمتسول، ويتضح أنه "عكاشة" متنكر ليبحث عن "لوليا" ليستعيد أمواله.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن، في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.