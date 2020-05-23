ضبط مصنع ملابس بمنوف دون ترخيص وتحرير 291 محضرا تموينيا خلال يومين

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط مصنع ملابس جاهزة بناحية منوف لإدارته دون ترخيص وحيازته مستلزمات إنتاج دون فواتير داله على مصدرها.

وجرى التحفظ على 1,500 طن رولات قماش و11 ماكينة خياطة أنواع مختلفة ومقص كهربا.

جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي شنتها مديرية التموين بالمحافظة لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، ومنع استغلال المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملات التموينية على مدار يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري عن تحرير 291 محضرا تموينيا، تنوعت ما بين 64 محضر مخالفات مخابز و127 محضر أسواق.

وأضاف المحافظ أنه جرى تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع للمنتجات العطرية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، حيث ضبط 200 عبوة بروملين جيل منتهي الصلاحية ولتري كحول أبيض منتهي الصلاحية و45 برطمان ألوان غذائية مكسبات طعم منتهية الصلاحية.

كما جرى تحرير محضر جنح ضد صاحب معمل ألبان بناحية منوف لإدارته بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، واستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص له والتحفظ على 5 أطنان محل طعام.

كما جرى تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع أسمدة زراعية بناحية حي ميت خاقات مركز شبين الكوم، لإدارته دون ترخيص وحيازته مستلزمات إنتاج دون فواتير دالة على مصدرها.

وجرى ضبط 50 شيكارة مدون عليها map و1200 كجم سماد سلفات نشادر و75 عبوة جلوكوز بودر و12 تانك بلاستيك و500 جركن فارغة، لتعبئة المنتج النهائى و1300 إستيكر مدون عليه ماركة نوفاكي و600 لتر نوفاكى منتج نهائي.

وجرى تحرير محضري جنح ضد أصحاب توكيلات لبيع السجائر بناحية الشهداء وبركة السبع، حيث تم التحفظ على 271 ألف علبة سجائر، لامتناعهم عن البيع بهدف احتكار السلعة لإعادة بيعها بسعر أعلى من السعر الرسمي.