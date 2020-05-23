آثار وقتل واتجار بالبشر.. أبرز أحداث مسلسل سلطانة المعز

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني 2020 من خلال مسلسل سلطانة المعز، الذي لعبت بطولته بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، حيث دارت الأحداث في إطار شعبي داخل شارع المعز حول قصة سلطانة التي يسميها أهل شارعها بالمرأة الحديدية، والتي تنقلب حياتها رأسا على عقب بمجرد أن تتزوج.

بداية الأحداث.. سلطانة تعيش حياة شبه هادئة

تبدأ أحداث المسلسل في إطار هادئ، حيث تقيم سلطانة "غادة عبدالرازق" في منطقة شعبية في الحسين، مع شقيقها سلام "أحمد مجدي" الذي ساندته حتى صار محاميا محبوبا وشهيرا، بعدما تخلت عن أمور كثيرة منها الدراسة الجامعية والعمل على عربة كبدة حتى كونت منها ثروة لا بأس بها.

مشاعر حب بين نعيم وسلطانة

تبدأ الأحداث تتصاعد عندما تلتقي سلطانة بنعيم "محمود عبدالمغني" الذي يظهر على أنه رجل يريد أن يفعل عملا خيريا ليفك الله كرب أخيه المسجون في قضية خطيرة تتمثل في القتل والإتجار في البشر، فتقرر سلطانة أن تساعده وتجعل سلام يتولى القضية التي صارت قضية رأي عام، وبالفعل ينجح سلام في إثبات براءة شمس "محمد شاهين"، شقيق سلام، وأُلصقت التهمة بأحد البدو يدعى مصطفى، جار شمس في سينا حيث وقع الحادث.

بعدما يخرج شمس من السجن يلاحظ الجميع علاقة حب واستلطاف متبادل بين نعيم وسلطانة، وسرعان ما يطلبها للزواج وتوافق، وأثناء شهر العسل تكتشف رسالة عبر هاتف نعيم تثير شكوك رهيبة داخلها، فتقرر أن تتقصى ولكن دون أن تصل لشيء ثابت.

سلام يموت بعدما يكتشف حقيقة نعيم

بمجرد العودة من شهر العسل تحكي سلطانة ما تشعر به لشقيقها سلام الذي يتوجه على الفور لموقع الحادث في سيناء ويصل لمصطفى الذي أُلصقت به تهمة الإتجار في البشر، وهناك يعرف سلام حقيقة نعيم المشبوهه، وأنه هو من ارتكب جرائم القتل والإتجار في البشر كلها، ولكنه استطاع الاختفاء وقت وصول الشرطة التي لم تجد سوى شقيقه وشريكه شمس، ويعثر أيضا على دليل حي، وهو آخر فتاة أفريقية تبقت ولم تمت في الحادث بعدما هربت.

يكتشف نعيم أن سلام كشف حقيقته، فيقتله بيد شقيقه شمس بمجرد وصوله من سيناء، ويقبتل مصطفى في نفس الوقت، بعدما اتفق مع سلام على أن يثبت براءته وإدانة نعيم وعائلته، ومن هنا تبدأ الأحداث تشتعل، لأنه بعد موت سلام بفترة قصيرة يُلقى القبض على سلطانة بسبب ضبط قطعة آثار في خزنتها، فتبدأ في تجميع الخطوط وتتأكد من أن نعيم هو من ارتكب كل هذا في حقها بقتل شقيقها وسجنها.

نعيم يهدد سلطانة ويسلبها كل ما تملك وبدأ مخططه الشرير

تحدث مواجهة بين نعيم وسلطانة يجبرها خلالها بأن تتنازل له عن كل ممتلكاتها بحجة ألا تحزها الحكومة لأن تهمة التجارة في الآثار ثبتت عليها، فتوافق خوفا على من تبقى من أسرتها، وتقرر أن تسترد حقها، وبالفعل تنجح في الخروج من السجن بحيلة مفادها أن الآثار تخص سلام، ولكن تخرج لتجد أن كل جيرانها وعائلتها تقريبا تخلوا عنها، ماعدا حمدي "محمود البزاوي".

سلطانة تسترد حقها وتأخذ بالثأر

تقرر سلطانة أن تأخذ بثأرها وتسترد حقها، وتاجه صعوبات رهيبة، ولكنها تراقب نعيم وتدخل منزله وتجمع أوراق مهمة وأدلة، كما أنها تصل للفتاة الأفريقية، التي تعتبر أخر دليل إدانة في جق نعيم بقضية الإتجار في البشر، وتكتشف أصل نعيم الذي هو ابن رجل عاش في منطقتهم قديما ولكن والدها تسبب في سجنه لأنه نقب عن الآثار وكاد يتسبب في كارثة سقوط المنازل بسبب فعلته، فقرر أن يعود وينتقم ويكمل ما بدأه والده، بعدما خطط لكل هذا من البداية.

أولى خطوات انتقام سلطانة الفعلية بعد تجميع الأدلة كانت قتل شمس الذي اكتشفت بعد مراقبته أنه من نفذ جريمة قتل شقيقها سلام، وتنجح في ذلك، ثم تضع كاميرات مراقبة لترصد نعيم وهو ينقب عن الآثار، وعندما عثر نعيم على الذهب في أحد السراديب، رفقة شقيقته سدرة، وصديقه شريف، كلف شقيقته بجلب سيارتها لنقل الذهب، قبل أن تجدهم سلطانة وتقوم بقفل السرداب على نعيم وتدفنه حيا، ثم الإبلاغ عن بقية العصابة والقبض عليهم جميعا.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز، على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.