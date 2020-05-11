غادة عبدالرازق عن مشكلتها مع الشناوي: سوء تفاهم.. وأنا ما أعرفهوش أصلا

حكت الفنانة غادة عبدالرازق تفاصيل مشكلتها مع الناقد الفني طارق الشناوي، مؤكدة أن الأمر كله عبارة عن "سوء تفاهم".

وقالت عبدالرازق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن ما حدث هو أن المسؤول عن إدارة حساباتها نشر إساءة للناقد طارق الشناوي بالخطأ.

وأضافت: "مفيش حكاية وده موضوع مفهوم غلط وبعد ما عرفت الموضوع كلمت أشرف زكي وقولت له إن الموضوع مفهوم غلط وأنا معرفوش أصلا عشان أكتب عنه كده وده نزل بالغلط حد حطهولي ورجع شاله"، مؤكدة أن هذه الأزمة مقصودة بسبب نجاح مسلسلها الجديد.

وحكت عبدالرازق تفاصيل ما حدث، مشيرة إلى أن شخصا من ضمن فريق عمل الموقع الخاص بها قام بنشر شيء عبر الصفحة وصله عن طريق الخطأ أيضًا، مؤكدة أنها لم تعرف من قام بذلك، مشددة على أنها لم تفعل ذلك وتم حذفه من صفحتها.

ونفت عبدالرازق طلب أي ناقد فني أموالا منها للكتابة عن مسلسلها "حكاية حياة"، مؤكدة أنه كان ناجحًا بالفعل وأنها لم تقابل أي ناقد فني طلب منها أموالا للكتابة.

وتابعت: "نزلت قولت إن الكلام محصلش وإني معرفوش وإن حكاية حياة كان ناجح ومكنتش محتاجة أدفع لحد عشان يكتب عنه ومفيش نقاد بيتدفع لهم فلوس"، مضيفة "إحنا نروح المحكمة ونجيب تليفوناتنا ونشوف مين اللي نزله".

واعتبرت عبدالرازق أن شخصا يقف وراء هذا المشكلة: "اللي نزله حد زقه وحد عايز يعمل لي مشكلة وأنا مسلسلي ناجح وشغال ودي مقصودة".

ونفت عبدالرازق اتصالها بالناقد طارق الشناوي أو حديثها معه عن الواقعة: "أنا معرفوش عشان أكلمه وازاي أكلم حد معرفوش"، متابعة: "أنا نزلت بإيدي قولت الكلام ده مش حقيقي ومش أنا".

وعن حدوث مصالحة بينها وبين الشناوي قالت غادة عبدالرازق: "تحصل مصالحة ليه وأصلا مفيش مشكلة معاه".

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشكوى التي تقدم بها الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الفنانة غادة عبدالرازق، إلى نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، للتحقيق فيها، وإفادة المجلس بنتائج التحقيق.

وحصلت "الوطن" على نص الخطاب الذي أعده المجلس لإرساله للنقابة، وجاء فيه: "الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تحية طيبة وبعد، تلقى المجلس شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبدالرازق، لما نشرته عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة".

وتابع: "نثق في حسن تصرفكم في هذه الشكوى لما جاء فيها من عبارات وأواصاف واتهامات خطيرة، ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة، حماية لحرية الرأي والتعبير".

وتلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي ضد الصفحة الشخصية للفنانة غادة عبدالرازق بتهمة السب والقذف.

وبحسب الشكوى، اتهم طارق الشناوي، غادة عبدالرازق، بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سب وقذف بشكل يسيء إليه، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.