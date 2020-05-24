إعدام مروان وسجن فرح في الحلقة الأخيرة من "خيانة عهد"

شهدت أحداث الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل "خيانة عهد" العديد من الأحداث التي انتهت بشكل عادل، حيث تم شنق "مروان" خالد سرحان، بتهمة قتل زوجته "نادية" عبير صبري، وفي آخر ظهور له طلب الصلاة قبل شنقه.

كما تضمنت الحلقة سجن "فرح" حلا شيحة بعد إثبات مشاركتها في قتل ابن "عهد" يسرا، وحبس "شيرين" جومانا مراد لمشاركتها فى نفس الجريمة، إضافة إلى غيرها من التهم التى ضمها ماضيها الأسود.

وشهدت الحلقة الأخيرة لحظات ليسرا وهي تحاكي نجلها "هشام" خالد أنور، كما أنها استعادة لحياتها بعدما أخذت حق ابنها وانتقمت له ولنفسها من كل من تعرض لها بالأذى في حياتها.

كما تمكنت من التوفيق بين ابنة أخيها "سارة" هنادي مهنا وبين الطبيب الذى كان يعالج ابنها حيث قامت بخطبتها له، فيما ساعدت ندى حبيبة "علي" تيام قمر في التقرب من بعضهما ومصارحة بعضهما بحبهما وعادت حياة عهد سعيدة كما كانت بتجمع الأسرة على الغذاء ومعها "منعم" بيومي فؤاد وشقيقته وأولاده مع أسرة عهد.

ومسلسل خيانة عهد بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز.