12 فندقا بجنوب سيناء يفتحون أبوابهم لاستقبال الزائرين بأول أيام العيد

استقبلت الفنادق والمنتجعات السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بجنوب سيناء، العديد من الزائرين في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه يجري قياس الحرارة، لجميع الوافدين للمحافظة بمنطقة كمين عيون موسى، والتأكد من ارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، كما جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا بمطار شرم الشيخ الدولي، من خلال إجراء الكشف الطبي للركاب، وتطبيق أعلى درجات الوقاية، وفقًا للإجراءات والقواعد التي عرضتها منظمة الصحة العالمية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن 12 فندقًا استوفوا ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وحصلوا على شهادة السلامة الصحية، ويستقبلون مئات الزائرين من مختلف محافظات مصر.

وأوضح أن جميع هذه الفنادق تتبع الإجراءات الوقائية منذ دخول الزائر من باب الفندق، من خلال تطهير الأمتعة، وقياس درجات الحرارة لهم وتطهير اليدين، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير على مدار اليوم، مع تطهير منطقة الاستقبال والبهو، واتباع الإجراءات الصحية للتسكين، وإجراءات التباعد في المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

وأضاف أن هناك لجان للتفتيش مشتركة بين وزارتي الصحة و السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظة، تمر على هذه الفنادق، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.