"الصحة": أجرينا نحو 9 آلاف مسحة كورونا للأطقم الطبية منذ إبريل الماضي

تقدم الدكتور أحمد نصر مدير وحدة مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة، بالعزاء في وفاة الدكتور وليد يحيى، الذي توفى متأثرا بفيروس كورونا، مشيرًا لوجود 46 ألف من الطواقم الطبية والطواقم المعاونة لها، متواجدين في مستشفيات العزل والحميات والصدر، موضحًا أن عدد الإصابات 291 بنسبة نصف في المئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصري: "نقدم كل أوجه الدعم للطواقم الطبية من قبل أزمة كورونا، ومنذ منتصف شهر إبريل الماضي، أجرينا 19578 تحليل سريع لكل الزملاء العاملين بمستشفيات الحميات والعزل والمخالطين المباشرين المترددين على المستشفيات، بجانب 8913 تحليل pcr ، أو مسحة للطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحميات والصدر".

وأشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، تم إجراء عدد من الدورات التدريبة للأطقم الطبية، بجانب خدمة دعم نفسى للعاملين بمستشفيات الحميات والعزل والصدر، كما يتم إجراء اتصالات عشوائية للزملاء العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر للتعامل مع مشكلاتهم، متابعا: "سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسل هدايا لأهالي أسر شهداء الجيش الأبيض".