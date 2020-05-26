محمد محمود: "فرحان جدا بالشغل مع ربيع وخاطر علشان بحبهم من زمان"

قال الفنان محمد محمود، إنه شارك في أعمال درامية مع الفنان علي ربيع أو مصطفى خاطر، "فيه كيميا بينا، وعملت مع علي مسلسل (فكرة بمليون جنيه)، والسنة اللي قبلها مع مصطفى عملت (هربانة منها) و(ربع مشكل)، وأعرفهم من سنين طويلة".

وأضاف "محمود" خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، ويقدمه الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، "مصطفى لما عمل أول تجربة كانت على مستوى الاحتراف كان بيعمل مسرحية اسمها (تشيزلونج) في مسرح الشباب، وأنا كنت ساعتها مدير المسرح الكوميدي، كنت بسيب المسرح، وأروح عندهم لأني بحب الشباب دي، وكانوا صعبانين عليا، لأنهم مش عاملين لهم حاجة".

وتابع: "أنا وزميلي الدكتور هشام جمعة رئيس المسرح الحديث، تواصلنا مع الهيئة قولنالهم الولاد دي عاملة شغل حلو أوي، لازم يتعملهم آفيش بصورهم وأسمائهم، وبالفعل اتعملهم، وكنت ببقى فرحان جدا لما بيبصوا على أسمائهم وصورهم".