إصابة 6 من أسرة واحدة في حريق منزل ببني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم رضيعة، اليوم الأربعاء، بحروق مختلفة، إثر اندلاع حريق بمنزل رقيب شرطة، بعزبة تمام كساب "الديابة"، التابعة لمجلس قروي النويرة بمركز أهناسيا غرب بني سويف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق هائل بقرية الديابة بمركز أهناسيا، والذي وجه بسرعة انتقال القوات، وإخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم إخماده والسيطرة عليه، حيث تبين من أقوال الأهالي الأولية نشوب الحريق بسبب اشتعال أسطوانة بوتاجاز في المنزل أثناء إعداد الطعام.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المنزل وإصابة 6 أشخاص بينهم رضيعة وهم: "محمد . ع . ج" 48 عاما، رقيب شرطة، مصاب حروق بسيطة باليد اليسرى، وزوجته "صباح . ع" 45 عاما، مصابة حروق بسيطة بالساقين، وأبنائهما "رمضان" 27 عاما، مصاب جروح بسيطة باليد اليمنى، و"محمود" 20 سنة، مصاب بحروق بسيطة بالساقين والذراعين، و"جمال" 25 سنة، مصاب بحروق بسيطة بالذراعين، وابنته "صباح"، 18 شهرا، مصابة بحروق بسيطة بالوجه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار نيابة مركز أهناسيا لمباشرة التحقيق.