الصحة: زيادة أعداد إصابات كورونا مقبولة ومتوقعة

طالب الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، المواطنين بالحفاظ على التباعد الشخصي للحيلولة دون الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، متابعا: "الناس مش مقدرة الكلام ده".

وأضاف غنيمة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، أنّ التباعد الشخصي ونظافة الأيدي من الأشياء التي نطلبها من المواطنين، لتقليل انتشار المرض وتقليل الأعداد والسيطرة عليها.

ولفت إلى أنّ النظام الصحي المصري ما زال قادرا على هذه الأعداد، لكن مع الزيادة المضطردة والكبيرة، قد تتأثر المنظومة، لكن حتى الآن نسبة الزيادة في الوضع المقبول والمتوقع، ونأمل في زيادة وعي المواطنين للسيطرة بشكل أكبر على الوباء.

وأكد أنّ أجهزة الدولة منذ اليوم الأول من وضع خطة مكافحة فيروس كورونا، وفرت للأطباء المستلزمات الطبية والدوائية وأدوت مكافحة العدوى أولوية أولى، وجار الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في التوزيع لسرعة توزيع المستلزمات على المستشفيات المختلفة.