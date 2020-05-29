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أحمد السقا ينشر صور من كواليس فيلم الجزيرة

كتب:

حاتم سعيد حسن
02:36 م | الجمعة 29 مايو 2020
أحمد السقا

أحمد السقا

دوما ما يحرص الفنان أحمد السقا على التواصل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر "السقا" عددا من الصور من كواليس فيلم "الجزيرة"، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام".

وظهر في الصور كواليس الفيلم المخرج شريف عرفة والفنان القدير محمود ياسين، كما تضمنت الصور بعض التحضيرات لتصوير المشاهد.

يذكر أن فيلم الجزيرة عرض في عام 2007 من تأليف محمد دياب، وشارك في كتابة القصة والإخراج شريف عرفة، وقام ببطولة الفيلم أحمد السقا، محمود ياسين، هند صبري، خالد الصاوي، باسم سمرة وأسر ياسين، وجرى تقديم جزء ثاني من الفيلم عام 2014.