لليوم الثاني.. قريتا شنتا الحجر وأم صالح بالمنوفية تحت الحظر الجزئي

تشهد قريتا شنتنا الحجر وأم صالح التابعتين لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، إعلان حظر التجول الجزئي، لليوم الثاني على التوالي، بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا ووفاة عدد من المواطنين جراء إصابتهم بالفيروس.

ويشمل قرار الحظر الغلق الكامل لجميع المحال التجارية عدا الصيدليات ومحلات الجزارة وبيع الطيور وبين السلع الغذائية، وحظر التجول على المواطنين إلا في حالة الضرورة القصوى، وبما يراه مأمور الضبط القضائي، ومنح جميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص إجازة.

وأكد مصدر بمحافظة المنوفية، أن القريتين يقطنهما أكثر من 30 ألف مواطن، مؤكدا أن قرار المحافظ يشمل حظر جزئي للحد من انتشار فيروس كورونا في القريتين، موضحا أن القرار يشمل إعطاء الموظفين في القطاعين العام والخاص إجازة من العمل.

وألزم بيان الوحدة المحلية ببركة السبع، الأهالي التواجد بمنازلهم وعدم الاختلاط مع غلق مداخل ومخارج القرى ومنع الدخول والخروج من وإلى قرى أخرى، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي للفيروس وفقا للإرشادات الصحية بالاضافة الي تكثيف أعمال الرش والتعقيم بالشوارع وخاصة التي بها حالات إصابة للحد من انتشار الفيروس.

من جانبه أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار حملات التطهير والتعقيم الخارجية لسلامة أهالي المحافظة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى قيام الشركة اليوم بتطهير قرية شنتنا الحجر ببركة السبع وكذلك مستشفي حميات شنتنا الحجر بواسطة أفراد السلامة والصحة المهنية وبإستخدام المعدات الميكانيكية للشركة، يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات السيد المحافظ وتعليمات السيد رئيس الشركة القابضة وتطبيقاً للخطة الوقائية الموضوعة لتطبيق تلك التعليمات.