عبير صبري: "بحاسب نفسي قدام المراية لما بكون غلطانة"

خصصت الإعلامية منى الشاذلي، فقرة "الأسئلة المحرجة" خلال استضافتها أبطال مسلسل "خيانة عهد"، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "cbc".

أجاب الفنان بيومي فؤاد على أول سؤال، وكان: "ايه اكتر حاجة بتحبها في شكلك؟"، فأجاب: "كرشي"، بينما جاء سؤال الفنانة سلوى عثمان: "ايه اكتر اسم بيتقالك بتكرهيه؟"، فأجابت "سالي"، موضحة أنهم كانوا يطلقوا عليها اسم "ساسا".

بينما اختار الفنان الشاب تيم مصطفى قمر سؤال: "ايه الموقف اللي حصلك وعاوز الأرض تتشق وتبلعك؟"، قائلا: "وأنا صغير كنت بتكسف أوي، وكان بابا طلعني مرة على المسرح عشان أرقص مع بنت خالتي على أغنية البيانولا، كنت في نص هدومي".

وأجابت الفنانة عبير صبري على سؤال: "بتدلعي نفسك قدام المراية وبتقولي إيه؟، قائلة: "مش بدلع نفسي قدام المراية خالص، وبحاسب نفسي طول الوقت، ولما بكون غلطانة جدا في أي شيء بقف قدام المراية وأحاسب نفسي، وأشوف أني أكون متحملة أشوفني في اللحظة دي ولا لا، أنا بشوف إن أحسن حاجة ممكن الانسان يوصلها، إن هو يقدر قدام المراية ويشوف نفسه".

مسلسل خيانة عهد، من إخراج سامح عبدالعزيز ومن بطولة يسرا وعبير صبري وبيومي فؤاد وحلا شيحا وجومانا مراد، وتيام قمر، وخالد سرحان وهنادي مهنا وخالد أنور.