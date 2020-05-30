عظم شهيدك.. طالب يرسم جدارية للشهيد منسي بأحد شوارع القوصية

مازالت أصداء نجاح مسلسل "الاختيار" مستمرة، رغم انتهاء عرض المسلسل، حيث قام أحد طلاب جامعة أسيوط برسم جدارية للشهيد أحمد منسي على أحد جدران مدينة القوصية.

وقال أحمد فتحي، الطالب بجامعة أسيوط وصاحب رسمة الشهيد أحمد منسي، إن رسمه لجدارية للشهيد أحمد منسي بأحد شوارع مدينة القوصية، جاء إيمانا منه بضرورة تعظيم رموز الوطن.

وأشار "فتحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن فكرة رسمه للجدارية جاءت بعد تعلق المصريين بشخصية الشهيد منسي بعد مسلسل الاختيار، معقبا: "حتى تظل ذكراه موجودة، وميبقاش يومين وخلصوا".

وأكد أنه سيعمل على تنفيذ جداريات لرموز معروفة في مختلف المجالات، مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، وطبيب الغلابة.

مسلسل الاختيار جسد بطولة الشهيد البطل أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، وآسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، صلاح عبدالله، كريم عبدالخالق، محمد عز، مها نصار، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.