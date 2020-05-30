صور.. مواطنو الطور بالكمامات في الشوارع والأسواق والمحال التجارية

حرص المواطنون بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، على ارتداء الكمامات داخل المحال التجارية، والصيدليات، والأسواق، والشوارع وكافة المصالح الحكومية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وكثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لمتابعة التزام العاملين بالمحلات والأسواق وأيضًا المترددين علها من المواطنين بلبس الكمامات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، ومجابهة انتشاره.

وأكد جميع أصحاب المحال والعاملين بها، حرصهم الشديد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية، وعدم السماح بدخول المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات، ليس خوفًا من الغرامة المقررة، وإنما حرصًا على سلامتهم وسلامة المواطنين.