من الحكومة لـ"المواطن" .. احذر التواجد في هذه الأماكن بلا كمامة

في اليوم الأول لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1069، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ظهرت تساؤلات من المواطنين حول الأماكن التى يتوجب فيها ارتداء الكمامة بشكل مُلزم، حتى لا يعرض نفسه للعقوبة التى تقدر بـ4 آلاف جنيه، غرامة عدم ارتداء الكمامة.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ"الوطن"، أن ارتداء الكمامة في الفترة الراهنة سيكون ثقافة شعب وسيلتزم الجميع بها لتخطي تلك الأوقات العصيبة وانتهاء أزمة كورونا، قائلًا: "لم يعد هناك رفاهية من الوقت في ظل خطر كورونا"، معددا المواقف التي يتوجب على المواطن فيها ارتداء الكمامة وهي:

- كل وسائل النقل العام والجماعي وسيارات الأجرة وعدم السماح لأي مواطن بالركوب دون الكمامة.

- المحلات بمختلف أنواعها.

- كل من يعمل في أي مكان سواء سوق أو منشأة حكومية أو خاصة.

- الوزارات ودواوين المحافظات والأحياء.

والأسواق الحضارية بها إدارات وكل إدارة تلزم الباعة والمترددين بارتداء الكمامة والمخالف توقع عليه غرامة.

وشدد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم التنبيه من فترة كافية على جميع المواطنين في أي موقع بارتداء الكمامة بداية من اليوم، فالأمر لم يعد اختياريا، كما أن مواقف السيارات تشهد رقابة بالتنسيق مع الشرطة وجهاز السرفيس لإلزام جميع السيارات بالكمامة وتوقيع الغرامة على المخالفين وتصل العقوبة لحد سحب الرخصة.