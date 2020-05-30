الأرصاد: موجة حارة تبدأ الاثنين تصل فيها العظمى لـ40 درجة على القاهرة

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت قبل نهاية رمضان موجة شديدة الحرارة سجلت فيها 43 درجة، وبداية من الأسبوع الماضي انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ وكانت أقل من معدلاتها الطبيعية حيث سجلت العظمى في القاهرة 29 درجة.

وأضافت "شاكر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أن الانخفاض الملحوظ لدرجات الحرارة مستمر اليوم وغدا، ولكن بداية من يوم الاثنين تشهد البلاد موجة حارة حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا، تستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث تسجل العظمى على القاهرة يوم الاثنين 35 درجة، والثلاثاء 37 درجة، والأربعاء تصل إلى 40 درجة.

وأشارت إلى أن الموجه الحارة تنكسر الخميس المقبل وتنخفض درجات الحرارة، مؤكدا أن الفترة الحالية فترة متقلبة في درجات الحرارة، لافتة إلى أن بداية فصل الصيف بشكل رسمي في 21 يوليو، موضحة أن نسب الرطوبة لم ترتفع بشكل ملحوظ، ولكنها بدأت في الارتفاع اليومين الماضيين بشكل نسبي وأثرت الرياح الشمالية الشرقية والشمالية الغربية على زيادة الإحساس بنسب الرطوبة، حيث تصل نسب الرطوبة من 60 إلى 70 بالمئة في الصباح الباكر والليل ومن 30 إلى 40 بالمئة في ساعات النهار.