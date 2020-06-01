متبعا إجراءات "الصحة".. متطوع يشرح طريقة غسل وتكفين ضحايا كورونا

ببدلة واقية وثق عضو جمعية الجمعية الشعبية لحماية المستهلك بمركز بلبيس ومسؤول لجنة الغسل والتكفين، طريقة غسل وتكفين ضحايا كورونا، بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيس بوك.

في مبادرة أطلقتها الجمعية لمعاونة الأطقم الطبية، في غسل الموتى من مصابي كورونا، حاول إبراهيم الزهار شرح طريقة الغسل الصحيحة والتكفين، لتعريف الأهالي بالخطوات التي يحب اتباعها عند وفاة أحد من أقاربهم بالفيروس التاجي، في محاولة للتصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا.

بارتداء الملابس الواقية والكمامات وتعقيم المكان، يبدأ الزهار مراحل الغسل والتكفين، معددا الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المتبعة من وزارة الصحة.

بإشراف من الطب الوقائي في مديرية الصحة، تكون خطوات الغسل بتعقيم المكان قبل وبعد الغسل والتكفين، وبعدها يعمم الجسد بالمياه دون لمسه مع وضع قطن بالأنف والأذنين، ثم يضع الجثمان داخل كيس واقٍ وتغطيته بالكفن الأبيض، وفي كيس واقٍ آخر يوضع الجثمان ليكون مُحكما ومعقما؛ لينقل للصلاة عليه ثم دفنه.

"نلتزم بالإجراءات الاحترازية ولا نخشى الإصابة".. اعتبر الزهار أن ما يقوم به وفريقه في لجنة غسل الموتى، المكون من 5 رجال وسيدات درب على التعامل مع الحالات المتوفاة، واجب تجاه الوطن والموتى.

وناشد الزهار المواطنين بضرورة التعاون مع الأطباء والتمريض ومساعدتهم في القيام بعملهم، مؤكدا أن الجائحة تحتاج إلى تكافت المجتمع ككل.