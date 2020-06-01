بريد الوطن.. أماكن لا تُنسى: قصر عائشة فهمى

أعزائى القراء، ما زلنا نسير ونبحث عن ذكرياتنا الجميلة وتراثنا الخصب الملىء بالخير الذى لا ينضب، سوف نتجول اليوم فى رحلة عبر الزمن إلى مكان ثرى بعراقته وأصالته، سوف نتجول اليوم بين أرجاء قصر عائشة فهمى، هى بنت على باشا فهمى كبير ياوران الملك فؤاد، يقع القصر فى أرقى أحياء القاهرة حى الزمالك، ويُعتبر بمثابة متحف ذى قيمة كبرى نظراً لبنائه وتصميمه على طراز خاص. يتكون القصر من طابقين ويضم 48 غرفة وقاعة، وقد لعب القصر دوراً هاماً فى الكشف عن نجوم الفن التشكيلى فى جيل الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى، وتم تسجيله كمبنى أثرى فى عام 2010، ويقع على مساحة 2700 متر مربع، بناه على باشا فهمى عام 1907 على يد أنطونيو لاشياك، بعد وفاته اشترت ابنته عائشة نصيب أخواتها بمبلغ 72 ألف جنيه فى 6 مايو 1924، ثم تزوجت من الفنان الراحل يوسف وهبى وعاش معها فى القصر لسنوات طويلة وتوفيت عام 1962.

يتكون القصر من طابقين، الأول يوجد به العديد من الغرف التى خُصصت لعرض لوحات الفن التشكيلى، أما الطابق الثانى فيوجد به العديد من الغرف التى تتميز بالطراز الأثرى والتى بينها الغرفة اليابانية التى أهداها السفير اليابانى إلى عائشة فهمى، وتتميز غرف القصر بلوحات من الحرير والكتان وأرضيات القصر من الباركيه.

مينا سمير

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