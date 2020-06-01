"الابن البار".. أصر على حمل أمه المصابة بكورونا ولم يخشَ المرض

شهد مستشفى قها المركزي المخصص لعزل مصابي حالات الإصابة بفيروس كورونا حالة لشاب بار بأمه بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث رافقها داخل سيارة الإسعاف إلى أن دخلت المستشفى وأصر على حملها بدلا من المسعفين.

أصر الشاب جابر أن يحمل والدته بدلا من المسعفين وحملها ولم يكن يرتدي أي واقيات سوى الماسك الجراحي فقط ولم يخشَ من العدوى، وظل يبكي بجوار والدته ⁦وأخرجه أمن المستشفى بصعوبة وظلوا يتوسلون إليه أن يتركها ويغادر.

وعلى الرغم من أن ما فعله الشاب من إنسانية لا تضاهيها إنسانية، إلا أن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية أوصت بتعامل المتخصص لمثل هذه الحالات، وعلى المواطنين اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء التعامل مع المريض، تجنبا للإصابة المرض.

من جانبه أوضح رضا عرفات رئيس قسم الصيانة بالمستشفى، أن المريضة تدعى عطيات عبدالحميد 56 عاما، وأصر نجلها على حملها وظل يبكي عند إخراجه من المستشفى، مشيرا إلى أن السيدة حالتها مستقرة وتخضع للعلاج.

قال الدكتور أحمد سعد خيامي رئيس الفريق الطبى الخامس بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، إن 6 حالات غادرت المستشفى بعد شفائهم من الفيروس وهم سيدة محمود وأحمد سالم ومحمد خيري ومصطفى يوسف وهبة إبراهيم ومرسي عبد الله ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 244 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.