أعلن إصابة 8 من أسرته بكورونا.. برلماني: المرض مش عيب ولا عار

قال عضو مجلس النواب محمد الفيومي، إن الهدف من وراء إعلانه إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد،، تقديم رسائل مهمة للمواطنين وأبناء دائرته.

وأضاف "الفيومى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى عبر القناة الأولى: "أول رسالة أن الناس بتكون مصابة وتخاف تعلن عن هذا وهو أمر خطير، لأن بينشر المرض بين الناس والمرض ليس عيبا أو عار".

وأشار إلى أن المصابين هم أبنائه وأزواجهم وأحفاده، مضيفا: "الرسالة الثانية هو أني عاوز أقول أن العزل المنزلي في غاية الأهمية طالما الحالة لا تستدعي المستشفى، حتى لا يتم الضغط على المنظومة الصحية فالقطاع الصحي منهك ويعاني من ضغط شديد".

ولفت إلى أن جميع المصابين من أسرته يتلقون العلاج في المنزل، مشيرا إلى أنه بحكم عمله كطبيب يشرف عليهم ويتواصل معهم عبر الهاتف.

وأردف: "برتوكول وزارة الصحة حقق معهم نتائج جيدة جداً، وعاوز أقول للقادرين أنت قادر تشترتي الأدوية فسيب الدواء لغير القادر، لأن العبء المالي الذي تحملته الدولة في مواجهة فيروس كورونا يهز أي اقتصاد".

واختتم النائب تصريحاته، قائلة: "بقول للمواطن المصري، متخفش ولا تفزع من الحملات المغرضة التي تشكك في الدولة والإجراءات التي تقوم بها من أجل حماية صحة المواطنين".