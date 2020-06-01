إعدام 238 كيلو أغذية فاسدة وغلق 4 منشآت بالشرقية

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، شنت حملات مكبرة علي المنشآت الغذائية بمركزي أولاد صقر وفاقوس.

وبحسب "مسعود"، أسفرت الحملات عن ضبط 4 منشآت غذائية مخالفة تعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام 238 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 8 عينات أغذية وإرسالها إلي المعامل، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 12 محضر جنحة صحية لمخالفات أخرى.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.