بدء تصحيح أبحاث الصف الثالث الإعدادي بالشرقية

بدأت محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، تصحيح أبحاث الصف الثالث الإعدادي، وذلك في ظل الالتزام بارتداء الكمامات أثناء عملية التصحيح وترك مسافات بين مقدري أبحاث الطلبة.

وتفقد هشام مسعود، مدير عام الإدارة التعليمية ببلبيس، ومصطفى عبد السلام وكيل الادارة بتفقد مقر تقدير وتصحيح الأبحاث لطلبة الصف الثالث الاعدادي بمدرسة السيدة عائشة الاعدادية، للاطمئنان على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة بتوجيهات من وزارة التربية والتعليم ومن رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية وخاصة ارتداء الكمامات وتوفير ادوات التعقيم اللازمة كالكلور والكحول، متمنيا للجميع الصحة والعافية والتوفيق لجميع الطلبة.

يذكر أن حوالي 119 ألف طالب وطالبة تقريبا تقدموا بأبحاثهم كبديل لامتحان الفصل الدراسي الثاني تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.