بريد الوطن.. لما قابلتك

فاكر لما قابلتك مرة؟

وانت بتبكى فُراق بدموع

وهديت قلبى يمسح دمعك

ما استنيتش لقلبى رجوع

قطفت الوردة اللى ف أيامى

وهديتهالك وأنا مخدوع

أتاريك مش بتحب الحُب

وقلبى ف قلبك مش مسموع

أخدت الدمعة اللى فِ عيونك

ومشيت بالقلب الموجوع

تعالى يا قلبى أنا وانت وأنا مجروح

هنبعد يمكن البُعد يهدّى الروح

ولكن إنى أسيبك بعدها مفتوح

خلاص للحب تانى يا قلبى مش مسموح

محمد خميس الحاوى

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