بعد إصابة 7 من أسرته.. الحباشي: مستعد لاستقبال 60 مصابا بكورونا

قال إمام الحباشي، رب أسرة، إنه فور ظهور أعراض كورونا على أبنائه، خضعوا لعزل منزلي، بعدما وفر كل الأدوية اللازمة من خلال استشارة الأطباء، مشيرًا إلى أنه فعل ذلك حتى لا يثقل على الجهاز الطبي المنهك فى ظل الجائحة.

وأضاف "الحباشي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه ناشد أهالى قريته عدم زيارة أبنائه كونهم مصابين بكورنا: "لم أخشَ من ذلك لأنني أحاول الحفاظ على صحة الآخرين والمجتمع".

وتابع: "عدد المصابين من أسرتي 7 أفراد، خمسة من أبنائي، إضافة إلى والدتي وشقيقي، والمرض مش عيب، وأنا بتعامل مع المجتمع أنا وأسرتي، فلابد أن يكون لدي ضمير، العيب إني أخبي على الناس".

وكشف "الحباشي"، عن أنه مستعد لاستقبال أكثر من 60 فردًا مصابًا بكورونا ، داخل "ساحة"، ورثها عن جده، مجهزة بالكامل من أسرة وبنية تحتية.