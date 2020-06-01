الصحة: نعمل على تطبيق "صحة مصر" منذ فبراير للتواصل مع المواطنين

قال أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على تطبيق "صحة مصر"، منذ نهاية شهر فبراير الماضي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي شادي شلش، مقدم برنامج "المواجهة"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "كنا عارفين إن تطورات وضع كورونا ممكن تفوق الكول سنتر، وكنا عاوزين يبقى عندنا وسيلة، عشان نوصل للمواطنين وهم كمان يوصلوا لنا".

وتابع: أنه سيوضع عليه كل الخدمات المميكنة بالوزارة، إذ سيستعمل أيضًا بعد نهاية أزمة كورونا، في ظل اتجاه الدولة والحكومة نحو التحول الرقمي.

وأردف: "خلال الأسبوع المقبل، سيشهد التطبيق تحديثًا جديدًا، وهي خدمات خاصة بكورونا، وعندما يحمل المواطن فإنه يكون ملزمًا باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف، لمعرفة هوية مقدم البلاغ، وأن يكون التطبيق ممتلكًا للبيانات الخاصة بالمريض".