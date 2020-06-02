حملات لرفع الإشغالات بشارع البلاجات والسلطان حسين بحي أول الإسماعيلية

شن حي أول حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البلاجات والسلطان حسين بتوجيهات من العميد أحمد نجاح رئيس الحي بالاشتراك مع شرطة المرافق وتحت إشراف سكرتير عام الحى اشرف نصر و قسم الإشغالات ومدير الإدارة الهندسية المهندسة بديعة الرفاعى وأحمد عبد العزيز نائب لجنة البلاجات.

وأعلن العميد أحمد نجاح رئيس حى أول أنة تم إستكمال رفع كفاءة الأعمدة الكهربائية وصيانتها وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن تنفيذ خطة الصيانة ورفع كفاءة جميع أعمدة الإنارة العامة وكشافات الإضاءة بجميع الشوارع والميادين بنطاق حى أول والتى تشمل مناطق شارع الحرية من ومزلقان عبد الحكيم عامر الى مزلقان شل وشارع مصر وطريق الجامعة القديمة والمحطة الجديدة والسلطان حسين وطريق البلاجات وفى إطار ذلك بدأت أعمال الصيانة بداية من شارع السلطان حسين تحت إشراف ومتابعة قسم الكهرباء بالحى وبإشراف اشرف نصر سكرتير عام الحى.

وأشار رئيس حى أول إلى إستكمال رفع كفاءة جميع أعمدة الإنارة العامة وكشافات الإضاءة بجميع الشوارع والميادين بنطاق حى أول والتى تشمل مناطق شارع الحرية من مزلقان عبد الحكيم عامر الى مزلقان شل وشارع مصر وطريق الجامعة القديمة والمحطة الجديدة والسلطان حسين وطريق البلاجات وبدأت أعمال الصيانة بداية من شارع السلطان حسين.