والد راجح يعرب عن ارتياحه بعد تخفيف الحكم: يغير مكان تطبيق العقوبة

أعرب أشرف راجح، والد المتهم الرئيسي في قضية مقتل شهيد الشهامة بالمنوفية، محمد راجح، عن ارتياحه تجاه قرار المحكمة بتأييد الحكم على المتهمين لمدة 15 مع تخفيف الحكم بإلغاء المشدد.

وقال والد راجح، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن تخفيف الحكم من قبل المحكمة يغير من مكان تطبيق العقوبة.

وأوضح والد راجح، سبب غياب ابنه عن المحاكمة اليوم، مشيرا إلى أنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم في القضية بسبب فيروس كورونا.

وأيدت محكمة جنح مستأنف الطفل والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، الحكم الصادر بحق المتهمين بقتل الشاب محمود محمد البنا في القضية المعروفة إعلاميا باسم شهيد الشهامة، في محكمة أول درجة بالسجن للمتهم راجح واثنين آخرين لمدة 15 عاما.