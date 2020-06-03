لو هتسافر من محافظة لأخرى.. الأدوية والمستلزمات الطبية الواجب اصطحابها

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية، كما اضطر الكثيرون إلى تحديد أماكنهم وعد الانتقال من محافظة إلى أخرى، سواء كان بغرض السياحة الداخلية أو العمل أو غيرها من الأسباب الأخرى، ولكن هناك آخرين يضطرون إلى الانتقال لأسباب مختلفة.

وحتى يتجنب المسافر الإصابة بالفيروس قدر الإمكان عند الانتقال من محافظة لأخرى، تستعرض "الوطن" نصائح للمستلزمات الطبية والأدوية الواجب اصطحابها وبعض النصائح للحماية من الفيروس، وفق الدكتورة الصيدلانية أميرة إبراهيم، كالتالي:

المستلزمات الطبية الواجب اصطحابها

- عدد كافي من الكمامات على قدر الاستخدام دون الإفراط في الاحتياطي منها.

- عدد كافي من زجاجات الكحول دون تخزين عدد كبير منها حتى لا تؤدي إلى نقصها لدى المحتاجين.

الأدوية الواجب اصطحابها

أوصت الدكتورة أميرة بضرورة اصطحاب ما يكفي الفرد عند السفر من أدوية تساعده في حالة الشعور ببعض أعراض الفيروس، دون اصطحاب كمية كبيرة والتي قد تؤدي في النهاية إلى نقصها لدى المرضى، والذين هم في أشد الحاجة لها، وجاءت الأدوية كالتالي:

- الفيتامينات: وتتضمن تلك الأدوية الخاصة بفيتامين "د" وفيتامين "هـ"، وفيتامين "C".

- أقراص باراسيتامول 500 مجم، أو باراسيتامول شراب.

- كما يمكن الاستعانة بدواء "زنك" ليتم أخذه عند الضرورة أو الشعور بالأعراض.

وركزت الدكتورة الصيدلانية على أنه لا يوجد هناك أدوية وقائية سوى بعض الفيتامينات، والتي تعمل على تقوية المناعة، وما دون ذلك يتم اتخاذه عند الشعور بالأعراض مع التزام العزل المنزلي.