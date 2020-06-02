بريد الوطن.. برامج المقالب بين السفه والإسفاف

لم يعد يستهوينى الجلوس أمام التليفزيون لمشاهدة برامج من نوعية برامج المقالب التى تقدم على شاشة التليفزيون، بعد غياب تلك النوعية التى كانت تقدّم على يد فنانين كبار أمثال الفنان الكبير فؤاد المهندس والفنان إبراهيم نصر، اللذين استطاعا من خلال تلك النوعية من البرامج استخراج الابتسامة من المشاهد دون إسفاف أو تطاول على الضيف الذى يقع عليه الاختيار، ليكون محوراً للمقلب سنوات طويلة، شاهدنا نوعية محترمة ودون تكلفة كبيرة، لكن ما يحدث الآن هو برامج يجب أن تقع تحت طائلة القانون، يكفى أننا أصبحنا نرى محاولة إرهاب للضيف المسكين وإهانة له دون رحمة واحترام وتكلفة باهظة تخرج عن حدود المعقول، فى وقت تعتصر فيه المعيشة الناس، رأيت حلقة من مقلب يقدمه ممثل اسمه محمد ثروت، وفيه يركب الميكروباص ومجموعة ملثمين معه ويحملون السلاح، ثم يمرون على شخص واقف فى انتظار ميكروباص، فيقومون بإدخاله السيارة تحت تهديد السلاح وضرب وإهانة وترويع فى مشهد يجب ألا يمر مرور الكرام على الأجهزة المسئولة فى البلد، لأنه يرسّخ لدى كثير من محبى التقليد وما أكثرهم أن يقوموا بتقليده، ونصل إلى برنامج رامز جلال، ولن أتحدث كثيراً عن المحتوى الهابط، لكن سأتوقف كثيراً عن تكلفة هذا البرنامج وملايين الدولارات التى تنفق عليه والمبالغ التى يحصل عليها مقدم البرنامج، والمبالغ التى تُدفع للضيف وعلامة التعجب التى توضع حول تمويل تلك البرامج فى وقت يعانى فيه العالم كله من أزمة مالية طاحنة متى تتوقف تلك البرامج التى تستفز مشاعر الناس.

محمد الطرابيلى - المنصورة

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