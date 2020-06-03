طالب ثانوي يقدم اقتراحات لوزير التعليم بشأن عقد الامتحانات والدراسة

تقدم أحمد الخولي، طالب بالثانوية العامة، بمقترحات لحل أزمة تخوف البعض من انعقاد امتحانات الثانوية العامة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا: إن أول اقتراح يتضمن تأجيل امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، إلى الأول من شهر سبتمبر، وتعلن النتيجة في منتصف شهر أكتوبر، وتعقد امتحانات الدور الثاني مطلع نوفمبر.

وأضاف "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة on، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن الاقتراح يتضمن إجراء تنسيق الجامعات في مطلع نوفمبر، وبدأ الدراسة للعام الجامعي لدفعة 2020 فقط، في مطلع يناير واعتباره "تيرم واحد" استثنائيا لهؤلاء الطلاب، بحيث يتم تكثيف المنهج لـ5 أشهر فقط، ليبدأ من من شهر يناير إلى مايو، بدلا من شهر سبتمبر إلى مايو.

وأشار إلى أن تخوفهم من عقد الامتحانات، يرجع لأنها ستعقد في وقت ذروة فيروس كورونا، "المواصلات والشوارع هتبقى مليانة أولياء أمور وطلاب، بدل الحالات دلوقتي ألف وألفين في مصر، هتبقى ألف وألفين في المدرسة الواحدة".