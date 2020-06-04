خبير معلوماتي: "التيك توك" من أخطر التطبيقات.. "بيراقبك ويسجلك خلسة"

تحدث جمال مختار، خبير أمن معلوماتي، عن مخاطر بعض تطبيقات الفيديوهات مثل تطبيق "تيك توك"، قائلا: "إحنا وصلنا لمرحلة مينفعش يتسكت عليها، الهوة بين الأهل والأولاد، زادت والحياة بقت باب مقفول، وبيحصل وراه كوارث، والأهالي سايبين الأولاد يعملوا اللي بكيفهم، ولازم دلوقتي يكون لدى الأولاد وعي، غصب عننا كلنا، الولد من غير ما توجهه بيعمل اللي هو عاوزه".

ووجه "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامح "من مصر"، المذاع على شاشة قناة cbc، يقدمه الإعلامي عمرو خليل، رسالة للأهالي قائلا: "انتو ازاي سايبين ابنكم وبنتكم وقافلين عليهم الباب وأنت ساكت؟، دة أنت مسؤول قدام ربنا والمجتمع وازاي متسامح مع نفسك؟، هل أنت مؤهل تكنولوجيا؟، لازم يشوف بيعمل ايه ابنه، صاحب ابنك".

وأشاد بسرعة وزارة الداخلية، في ضبط القضايا المخلة المتعلقة بتطبيق "تيك توك"، قائلا: "مبسوط من النيابة والداخلية بقوا سريعين، والردع أهم شيء، أن فيه كوارث ممكن تحصل قد تطول للأهل".

وأوضح أن تطبيق "التيك توك"، من أخطر التطبيقات "من ضمن شروطه، إنه ممكن يدخل على صوري، وكل حاجات وهيبقى مراقبك، وممكن يفتح المايك ويسجل خلسة، فيس بوك بالنسبة للتيك توك، براءة شوية، وتطبيق زووم الناس برا بتطلع أحلى ما فيه، لكن أحنا طلعنا أسوء ما فيه، ياريت نشتغل بالزووم أفضل استخدام".