وزير التعليم: كورونا عايش معانا إلى ما لا نهاية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 3 أشهر بين موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة وانتهاء التنسيق.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، على شاشة "صدى البلد": "الامتحانات بتتعمل على مدار 30 يومًا، والتصحيح يستغرق 20 يومًا لـ6 ملايين امتحان، وسنعقم المصححين، وبعدها تبدأ النتيجة والتظلمات وامتحان الدور الثاني، وإذا رسب أحد الطلاب الذين يخوضون الامتحان لأول مرة في الدور الثاني فإنهم سيخوضون امتحانا إضافيًا".

وأردف: "التنسيق هينتهي يوم 21 سبتمبر، ولو أخرنا عن كده هندخل أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وهيبقى في مشكلة مع المجلس الأعلى للجامعات".

وواصل: "كورونا عايش معانا إلى ما لا نهاية، والحياة ستسأنف بشكل طبيعي، ومنها التعليم، والمدارس استؤنفت في ألمانيا التي بها عدد إصابات أعلى".